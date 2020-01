Il Guardian: “con Arteta, Pepé guarisce dall’arsenalismo e torna a fare gol” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gli agenti di Pepé che calano dal cielo su Dimaro, in elicottero, portando le mozzarelle, se li ricordano tutti. Sono gli stessi che rifiutano l’offerta milionaria di De Laurentiis e portano il loro attaccante all’Arsenal per 72 milioni di sterline. Pepé, il giocatore da 80 milioni di euro, è sceso in campo per la prima volta davvero ieri, segnando il primo dei due gol dei Gunners al Manchester United. L’altro, quello che fino al 2019, era invece tutt’altro giocatore, “a volte vago, periferico, difficile da definire, ostaggio del vento idiota della rabbia dei tifosi dell’Arsenal”, come scrive il Guardian. Il quotidiano inglese si chiede quanto, a questo punto, fosse colpa sua e quanto invece fosse vittima di una sorta di “Arsenalismo, condizione definita da vaghezza, entropia, deriva”. Quasi mai titolare, senza mai incidere, con un ... Leggi la notizia su ilnapolista

