Il bambino si è perso (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tutti sperano che il giorno delle celebrazioni natalizie sia pieno di gioia. Tuttavia, la vita di un bambino di 2 anni è stata esposta a un vero e proprio pericolo, quando si è visto completamente solo nelle fredde strade di New York. In così giovane età e privo di ogni protezione, è un vero miracolo che questo piccolo sia sopravvissuto. “Continuava a piangere. Ha alzato le braccia verso di me così l’ho sollevato. ” Marlene Malvin, una donna di 40 anni, si trovava nel Bronx per visitare sua madre. Fu allora che vide il bambino che vagava tristemente vicino alle scale di una residenza. Tutto quello che aveva era un pannolino e un bavaglino, quindi la sua temperatura corporea era pericolosamente bassa. Marlene è una madre, quindi il suo istinto le ha detto che avrebbe dovuto fare qualcosa per aiutare questa povera creatura. “Il tempo è vitale in questi casi. Fortunatamente ... Leggi la notizia su bigodino

