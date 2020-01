Firenze, clochard muore in strada a causa del freddo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Firenze, clochard muore in strada a causa del freddo: è accaduto proprio in queste ore a causa delle temperature rigide nel capoluogo toscano. Un clochard ha perso la vita a Firenze a causa del freddo che si sta abbattendo ormai da giorni sulla nostra penisola. Il corpo del 49enne rumeno – secondo quanto si legge … L'articolo Firenze, clochard muore in strada a causa del freddo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

