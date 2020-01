Cisterna di Latina, 16enne pestato dal branco la notte di Capodanno: ha perso parte dell’orecchio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un ragazzo di 16 anni è stato violentemente picchiato la notte di Capodanno a Cisterna di Latina da un gruppo di bulli. Alla base del folle gesto ci sarebbero motivi di gelosia verso una ragazza. Il branco prima ha attirato il giovane fuori da casa sua, poi lo ha pestato fino a fargli perdere parte dell'orecchio. Leggi la notizia su roma.fanpage

