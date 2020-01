Anna Munafò e la sua storia con Tomaso Trussardi | “Mi sono sentita usata…”

Anna Munafò si è sposata : cosa fa il marito dell’ex tronista? : Anna Munafò si è sposata con il fidanzato Peppe Saporita. Nessuna anticipazione sui social, non ne erano a conoscenza neppure i paparazzi più curiosi e i fan più sfegatati. L’ex tronista di Uomini e Donne, al tempo corteggiata da Marco Fantini ed Emanuele Trimarchi (che aveva scelto), ha fatto il grande passo in assoluto riserbo. Lo ha svelato sui suoi social solo con una foto e una didascalia: “Buon principio a noi”. Anna Munafò sposata con ...

Anna Munafò incinta?/ Il matrimonio con Peppe Saporita... - Uomini e donne - : Anna Munafò ha sposato Peppe Saporita a Milazzo il 31 dicembre, la tronista di Uomini e donne è incinta? Ecco le prime rivelazioni

Anna Munafò - matrimonio a sopresa con Beppe Saporita per l’ex tronista di Uomini e donne : Doppio festeggiamento l’ultimo dell’anno per Anna Munafò. L’ex tronista di Uomini e donne è infatti convolata a nozze con il fidanzato Beppe Saporita. A sopresa su Instagram il 31 dicembre Anna Munafò ha pubblicato una foto col neo marito e la didascalia ‘Buon principio a noi‘. Dalle stories condivise dal neo marito scopriamo che la bella Anna per la cerimonia ha scelto un abito bianco, ma per il taglio della torta ...

Uomini e Donne - Anna Munafò e Giuseppe Saporita si sono sposati : Anna Munafò e Giuseppe Saporita sono diventati marito e moglie, i due non hanno fatto trapelare nulla sulle loro nozze a sorpresa Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Anna Munafò, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nonostante sia passato molto tempo, in molti continuano a seguire e sostenrere la Munafò dopo il suo percorso vissuto in trasmissione. A Uomini e ...

Anna Munafò di Uomini e donne spiazza tutti : il gesto che nessuno si aspettava. Bomba! : Fiori d’arancio a Uomini e donne. Questa sì che è una sorpresa! E se pensate che stiamo parlando di una delle tante troniste o corteggiatrici passate per poco tempo nello show di Maria De Filippi, vi sbagliate. Già perché lei è una delle troniste più amate del trono classico. Parliamo proprio di Anna Munafò. Che ha fatto una grande sorpresa a tutti. Già sapete? Beh, Anna Munafò si è sposata! Dopo aver lasciato la televisione per un po’, pur ...

Anna Munafò si è sposata a sorpresa : fine anno col botto per l’ex tronista di UeD : Uomini e Donne, Anna Munafò si è sposata con Giuseppe Se eravate suoi fan tenetevi forte, ammesso che non lo sappiate già (sebbene la notizia sia freschissima): Anna Munafò si è sposata. No, non parliamo di una delle tante troniste che sono passate per Uomini e Donne senza lasciarvi traccia ma di una delle protagoniste […] L'articolo Anna Munafò si è sposata a sorpresa: fine anno col botto per l’ex tronista di UeD proviene da Gossip ...

Anna Munafò ha sposato Peppe Saporita - l’ex tronista scelse Emanuele Trimarchi nel 2014 : Anna Munafò, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha sposato il compagno Peppe Saporita. Le foto che documentano l’evento sono state pubblicate a sorpresa il 31 dicembre, data in cui l’ex Miss Italia ha detto sì al fidanzato. Le nozze sono arrivate a poco più di un anno dal momento in cui Anna aveva ufficializzato la separazione dal personal trainer Matteo Milioti, ex compagno che la Munafò avrebbe dovuto sposare a maggio 2019. A pochi mesi ...