Siria, missili di Damasco contro una scuola a Idlib: morti 8 civili, tra cui 4 bambini. Nyt: “60 ospedali bombardati da aprile” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Continua a mietere vittime l’offensiva del regime Siriano, appoggiato dalla Russia, contro l’ultima roccaforte dei ribelli, tra cui diversi gruppi jihadisti, nella provincia di Idlib. Questa volta missili terra-terra lanciati da Damasco hanno colpito una scuola nella città di Sarmeen, utilizzata come rifugio e affollata di studenti e insegnanti, uccidendo otto civili, tra cui quattro bambini. A riferirlo è l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, con base a Londra, che parla anche di 16 feriti, alcuni in condizioni gravi. Quelle di Capodanno sono solo le ultime vittime di una battaglia, quella per piegare una delle ultime sacche di resistenza al regime di Bashar al-Assad, che va avanti dall’aprile scorso e che ha provocato oltre mille morti e una crisi umanitaria che, secondo i dati diffusi dall’Ocha, l’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento dell’azione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

