Papa Francesco chiede scusa per aver schiaffeggiato una fedele che lo aveva strattonato: “Ho dato un cattivo esempio” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Papa Francesco chiede scusa per aver schiaffeggiato una fedele che lo aveva strattonato: “Ho dato un cattivo esempio” “Tante volte perdiamo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”. Con queste parole Papa Francesco, nel corso dell’Angelus di oggi, 1 gennaio 2020, in piazza San Pietro, ha chiesto scusa ai fedeli presenti per aver dato uno schiaffetto ad una fedele che lo aveva strattonato (QUI IL VIDEO). Il video, diventato virale sui social, ha fatto il giro della rete. Il pontefice, dopo il Te Deum di ringraziamento del 31 dicembre, è sceso in piazza San Pietro per ammirare il presepe plastic free donato dalla Regione Autonoma del Trentino e si è avvicinato ai fedeli. A un certo punto una donna lo ha strattonato e Bergoglio ha perso la pazienza. Dopo un momento iniziale di sorpresa, Papa Francesco ha provato a liberarsi dalla presa ... Leggi la notizia su tpi

Corriere : Papa Francesco strattonato da una fedele si infuria e la schiaffeggia per liberarsi: i... - HuffPostItalia : Il primo messaggio del 2020 di Papa Francesco: 'Ripartire dalla donna' - vaticannews_it : #31dicembre Per #PapaFrancesco l’anno che sta per chiudersi ha avuto come sempre ritmi altissimi, con momenti che r… -