Mercato Napoli – Non solo Lobotka, piace anche Koutris (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il sito Alfredopedulla.com rivela che non soltanto Lobotka, per il Napoli. Operazione che potrebbe conludersi nei prossimi giorni. Fari puntati su un terzino sinistro, per il presente e per il futuro, tale Leonardo Koutris. Il Napoli sta cercando di individuare una soluzione per Ghoulam, nel frattempo marca da molto vicino Leonardo Koutris, classe 1995 dell’Olympiacos, tra l’altro reduce da una stagione fin qui non troppo felice. Rispetto a diversi giorni fa, quando vi abbiamo raccontato il forte interesse, i contatti sono andati avanti in modo proficuo. La scadenza 2021 aiuta il Napoli a fare dei ragionamenti molto concreti. Koutris piace molto, oggi più di Rodriguez, e la situazione va tenuta sotto controllo. Per giugno? Non è detto. Molto dipenderà dalle evoluzioni legate a Ghoulam o Hysaj. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Fabian-Real – Adl chiede una ... Leggi la notizia su forzazzurri

