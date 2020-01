LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km pursuit Dobbiaco in DIRETTA: Johaug-Oestberg in fuga ma Nepryaeva è pimpante (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: Al km 6.6 Johaug-Oestberg davanti, Jacobsen a 23″, Andersson a 25″, Nepryaeva a 26″, H. Weng a 27″ 11.58: Jacobsen stacca Andersson e si mette a caccia del due di testa in solitaria 11.56: Jacobsen ha agganciato Andersson, coppia all’inseguimento delle due di testa 11.55: Al km 4.6 Oestberg-Johaug, poi Andersson a 19″ Weng, Jacobsen, Nepryaeva a 21″ 11.53: Andersson reagisce e prova ad accelerare al momento del ricongiungimento con Nepryaeva e Jacobsen 11.49: Al km 3.30 Johaug-Oestberg, a seguire Andersson-Weng a 19″, poi Jacobsen-Nepryaeva a 24″, Diggins-Bjornsen a 48″, poi un gruppo di una decina di atlete con Kalla a 1′ 11.48: Nepryaeva-Jacobsen sembrano avvicinare Andersson-Weng. Le due norvegesi non aiutano nella rincorsa la svedese e la russa 11.46: Aumenta il ... Leggi la notizia su oasport

