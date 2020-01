L'ex deputato Arturo Scotto aggredito a Venezia: "Urlavano 'Duce'" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Arturo Scotto, ex deputato di Articolo Uno e coordinatore di Mdp, è stato aggredito a Venezia mentre festeggiava capodanno con la moglie e il figlio. L'episodio è già stato denunciato ai carabinieri ed è stato raccontato sui social sia dal politico che dalla consorte Elsa Bertholet. Un gruppo di ragazzi, in piazza San Marco, ha urlato frasi fasciste e alla richiesta di Scotto di smetterla avrebbe preso a pugni l'ex deputato. "Anna Frank l'abbiamo messa nel forno" "Un gruppetto di ragazzi - circa 8 - urlavano 'duce tu scendi dalle stelle' e 'Anna Frank l'abbiamo messa nel forno' immediatamente dietro di me - ha raccontato su Facebook l'ex deputato postando la foto della denuncia ai carabinieri - Mi sono girato verso di loro e ho detto di smetterla, ero spaventato per mia moglie e mio figlio quattordicenne. Hanno rincarato la dose urlando 'duce duce'. Ho ripetuto che ... Leggi la notizia su tg24.sky

