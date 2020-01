L'anno in cui il centrodestra ha spopolato sui social (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Che anno è stato il 2019 sui social? Come si sono comportati i principali partiti politici e i loro leader, sulle piattaforme digitali? Tutte le leve digitali sono attivabili ai fini della comunicazione politica e i social sono quotidianamente utilizzati, sia a livello personale (leader), che a livello partitico, in modo integrato per veicolare i messaggi più adatti alle differenti target audience; in taluni casi ricorrendo a importanti supporti di advertising. Basti pensare, ad esempio, che la pagina Facebook di Matteo Salvini @salviniofficial, il leader nettamente più attivo su tutti i social dell'intero panorama politico italiano, è stata supportata con inserzioni su temi sociali, elezioni o politici da marzo, con € 167.026. Segue Matteo Renzi (Italia Viva) con € 107.883 utilizzate per le sponsorizzate; Silvio Berlusconi (Forza Italia) con € 93.858; € 45.196 di Carlo Calenda ... Leggi la notizia su agi

Quirinale : #Mattarella: Ringraziamo #Matera che ha fatto onore all’Italia e al suo Mezzogiorno, in questo anno in cui è stata… - dchinellato : Per il basket italiano il momento del decennio è in questa foto: @marcobelinelli che nel 2014 diventa il primo ital… - wireditalia : Distribuisce sussidi a una parte fragile della società, ma non onora nessuno degli obiettivi per cui era stato prog… -