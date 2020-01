Ilaria Teolis si è rifatta il seno, i fan la criticano: “Sei diventata peggio di loro, ridicola” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ilaria Teolis ha fatto ricorso alla chirurgia per aumentare il suo seno, ecco come ha risposto a chi l’ha criticata Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Ilaria Teolis, divenuta nota per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La Teolis ha partecipato al reality insieme all’ormai ex fidanzato Massimo Colantoni, i due volevano mettere alla prova il loro amore ma la loro relazione non è sopravvissuta al reality delle tentazioni. Dopo il reality Massimo ha subito voltato pagina con una delle tentatrici conosciute al villaggio, mentre Ilaria soffriva ancora per la fine della loro storia d’amore. Da qualche settimana anche Ilara Teolis ha finalmente voltato pagina, ha ritrovato l’amore e sembra essere davvero felice e serena. Lei e il fidanzato al momento ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

infoitcultura : ‘Temptation Island 6’, nuovo seno per Ilaria Teolis che viene sommersa dalle critiche e risponde così! (Foto) - infoitcultura : Temptation Ilaria Teolis rifatta, l’attacco: “Ridicola, sei peggio di loro”, lei replica - infoitcultura : Ilaria Teolis, critiche social per il seno rifatto/ Lei: 'Non devo dare spiegazioni' -