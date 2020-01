Il mondo salvato dai ragazzini (tristi e secchioni) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Andrea Cuomo La 16enne Thunberg sgrida i potenti E divide il pianeta tra fan e scettici Faccio outing, è il momento: la parola «gretini» l'ho inventata io, in un articolo pubblicato lo scorso 22 febbraio, quando Greta Thunberg stava muovendo i primi passi nel jet set dell'ambientalismo adolescenziale e mi venne chiesto di raccontare questa svedesina con la faccia da secchiona che faceva i primi proseliti. «Potremmo chiamarli gretini, ma forse è meglio di no», scrissi con un sussulto di ritegno che non sfiorò nemmeno chi invece in un secondo momento adottò questo gioco di parole invero sciocchino per delegittimare il millenarismo con le trecce. Vieni avanti, gretino. La parola ha sfrecciato per l'ultimo rettilineo degli anni Dieci e abbiamo voluto sceglierla perché va oltre il fenomeno mediatico di questa ragazzina che striglia il mondo intero, i grandi della Terra, i ... Leggi la notizia su ilgiornale

amnestyitalia : 'Grazie a queste lettere sono vivo'. Ascoltate le parole di Moses, salvato dalla pena di morte grazie alle oltre 80… - Niallmyking98 : @ventunopiloti Mi dispiace deluderti, ma un giorno prima il mondo verrà salvato dall'uscita di #walls di @Louis_Tomlinson - massimi95404528 : @Laura59115399 Un bel modo per andarsene , ma poi come sempre arrivano gli americani e risolvono tutto , il mondo v… -