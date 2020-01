David Stern è morto: mondo del basket in lutto, Nba sotto choc (Di mercoledì 1 gennaio 2020) David Stern è morto: mondo del basket in lutto, Nba sotto choc per l’addio al suo ex commissioner. David Stern se ne è andato per sempre all’età di 77 anni. L’ex commissioner dell’Nba si è spento poco fa nell’ospedale di New York dove era ricoverato da alcuni giorni in seguito all’emorragia cerebrale che lo aveva … L'articolo David Stern è morto: mondo del basket in lutto, Nba sotto choc è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

dchinellato : L’#NBA piange David Stern, Commissioner Emeritus morto qualche ora fa a New York. Nel 1984, quando ha iniziato, la… - NBA2KIT : Ci lascia a 77 anni David Stern, commissioner NBA Dal 1984 al 2004. Chi lo ricorda nei vari draft di #NBA2K? ?? - 85AleFrau : È morto David #Stern. Chi segue la #Nba oggi è un po’ più triste. -