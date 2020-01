Da lunedì sette persone sono morte per gli incendi in Australia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Da lunedì, sette persone sono morte per gli incendi nello stato del Nuovo Galles del Sud, in Australia, ha detto la polizia. Gli incendi vanno avanti da settimane e hanno provocato danni enormi, ma tra lunedì e martedì la situazione Leggi la notizia su ilpost

_lunedi_ : - E che bella vita farei? Comprarei una casa in campagna... con una piscina Vengo a casa da lavorare, con la mia ra… -