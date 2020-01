Al Bano al concerto di capodanno e la Lecciso a Cellino San Marco, la rete impazzisce - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Francesca Galici capodanno a Cellino San Marco per Loredana Lecciso, che mentre AlBano era sul palco del capodanno di Potenza con Romina Power, brindava nella tenuta del cantante insieme alla sorella e alle amiche AlBano Carrisi è stato uno dei protagonisti del capodanno in piazza di Potenza, trasmesso in diretta su Rai1. Il cantante di Cellino San Marco è salito sul palco de L'anno che varrà con Romina Power e tra i due non sono mancati sguardi complici e sorrisi durante l'esecuzione delle loro canzoni più famose, molte delle quali diventate con gli anni colonna sonora degli italiani. Non è mancata una battuta di Romina Power sul feeling ritrovato con AlBano e sono stati tanti sui social a cogliere nelle sue parole una velata frecciatina a Loredana Lecciso. Non è mistero che i rapporti tra le due donne di AlBano Carrisi non siano idilliaci. Le madri dei figli del cantante ... Leggi la notizia su ilgiornale

