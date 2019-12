Samantha Cristoforetti, la decisione che nessuno si aspettava. Via la divisa dell’Aeronautica militare (Di martedì 31 dicembre 2019) Una notizia clamorosa giunge a poche ore dall’arrivo del nuovo anno. La prima donna italiana ad andare nello spazio, Samantha Cristoforetti, ha deciso di lasciare a sorpresa l’Aeronautica militare. Ad annunciarlo è stato in anteprima il ‘Corriere della Sera’. Soltanto un anno fa aveva pubblicato sul suo profilo Twitter l’immagine del suo battesimo in Aeronautica. Correva l’anno 2001 quando fu immortalata mentre dava un bacio stravolto alla statua del pinguino all’interno della piscina del 70° Stormo di Latina. Scrisse a tal proposito: “Uno dei giorni più belli della mia vita”. Ricorderete tutti che Samantha è stata in grado di restare in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per ben 199 giorni tra il 2014 ed il 2015. Andiamo a vedere quali possano essere state le motivazioni che hanno portato la donna per a compiere ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

