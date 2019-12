Omicidio Renata Rapposelli, figlio scrive un libro in carcere: «Ormai sono morto» (Di martedì 31 dicembre 2019) Omicidio Renata Rapposelli: il figlio Simone Santoleri, in carcere con l’accusa di avere assassinato la madre con la complicità del padre Giuseppe, ha scritto un libro. «Quando mi hanno trasferito dal carcere di Lanciano a quello di Pescara i momenti di sconforto sono sempre maggiori. Ormai sono morto, tutta la mia vita è stata cancellata e la mia morte renderebbe felici tutti. Preso il mostro farà presto quello che è giusto, non servono processi, Ormai è ergastolo, quindi si soffrirà molto meno con la mia ‘soluzione’. Come ultimo desiderio chiedo di poter salutare mia figlia, tutto qui, ora dovrà solo trovare le forze e il coraggio di togliere il disturbo». Simone Santoleri scrive un libro in carcere Accusato di avere strangolato la madre nella sua casa di Giulianova in provincia di Teramo (Abruzzo), nel pomeriggio del 9 ottobre 2017, attraverso una lettera al ... Leggi la notizia su urbanpost

