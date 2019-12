Masterchef 2020: ecco i 20 chef amatoriali d’Italia / NOMI e PROVE (Di martedì 31 dicembre 2019) Alexandro, Andrea, Annamaria, Antonio, Davide, Domenico, Fabio, Francesca, Giada, Gianna, Giulia, Luciano, Maria Assunta, Maria Teresa, Marisa, Milenys, Nicolò, Nunzia, Rossella e Vincenzo. Questi i NOMI dei 20 migliori chef amatoriali d’Italia che, a partire da giovedì 2 gennaio, alle 21.15 su Sky e NOW TV, sono pronti a darsi battaglia nelle cucine di Masterchef Italia, sotto l’occhio rigoroso e attento dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La gara comincerà ufficialmente con il 3° appuntamento e proseguirà ogni giovedì su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea e in streaming su NOW TV. La gara avrà luogo secondo il meccanismo già noto al pubblico ma con l’introduzione di una nuova ... Leggi la notizia su cronacasocial

