Ma quanto tempo passa Salvini in tv? L’Agcom apre un fascicolo (Di martedì 31 dicembre 2019) Matteo Salvini onnipresente in tv? Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano oggi in edicola, L’Agcom, l’autorità garante per le comunicazioni, si sta occupando del dossier che riguarda il leader del Carroccio con «un’istruttoria per valutare le storture della sua bulimia televisiva rispetto alle norme sulla par condicio», dice il quotidiano diretto da Marco Travaglio. La lente dei commissari si starebbe concentrando soprattutto sugli ultimi sei mesi di trasmissioni, durante i quali Matteo Salvini ha, dice il Fatto, totalizzato 111 ore e 21 minuti di diretta televisiva. Segue, a netta distanza, il premier Giuseppe Conte con 96 ore, mentre i due principali leader di maggioranza, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, non arrivano neppure alla metà, con le loro – rispettivamente – 43 e 36 ore. I dati consolidati di dicembre sono in arrivo, ma la tendenza delle ultime ... Leggi la notizia su open.online

