LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA. Tra poco la gara femminile, in quella maschile tripletta russa e dominio di Ustiugov (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 5 le partenti azzurre odierne, tra le 65 ancora in gara: con i numeri 14, 15 e 16 Lucia Scardoni, Ilaria Debertolis e Anna Comarella, con il numero 24 Elisa Brocard e con il numero 59 Caterina Ganz, che si trova al via proprio tra la slovena Anamarija Lampic e la russa Natalia Nepryaeva 14:45 Eccoci tornati per la seconda delle due gare di oggi, la 10 km femminile sempre a tecnica libera 13.40: Grazie per il momento per averci seguito, appuntamento alle 15 per la 10 km femminile. Buona giornata 13.38: Tripletta russa: Ustiugov, Yakimushkin, Bolshunov, poi Halfvarsson quarto, Holund quinto, primo dei norvegesi, poi ancora Russia: Maltsev, Melniochenko e a seguire nella top ten Roethe, Boegl, Spitsov 13.37: Il migliore degli azzurri è Salvadori, 40mo al momento. Ennesima prova da dimenticare della nazionale azzurra 13.37: Distacco ... Leggi la notizia su oasport

Asia_cats : RT @SamyFerrucc: E poi le notti di attesa di Duemila volte e Atlantico On Tour, le attesa davanti al pc per acquistare i biglietti dei live… - Occe64 : RT @SamyFerrucc: E poi le notti di attesa di Duemila volte e Atlantico On Tour, le attesa davanti al pc per acquistare i biglietti dei live… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2020 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA: tutti a caccia di Klaebo. L’Italia si aggrappa a Francesco De… -