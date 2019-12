Festival di Sanremo 2020: svelati i nomi dei concorrenti (Di martedì 31 dicembre 2019) Del Festival di Sanremo dovevamo sapere tutto il 6 gennaio. Ma ora è arrivata la notizia che rovinerà le uova nel paniere di Amadeus. Il settimanale Chi ha rivelato, nel numero in edicola da ieri, ha rivelato in anteprima il cast scelto per il Festival, che pare realizzato ad hoc per una fascia di pubblico giovane. Di Tiziano Ferro e delle 10 donne diverse che accompagneranno la settantesima edizione si è già scritto – confermata anche Diletta Leotta – , ma sui ‘big’ scelti ancora no. Secondo quanto scritto da Chi, a Sanremo dovrebbe tornare l’ex vincitore Francesco Gabbani con un brano irriverente con cui si dice potrà arrivare ai primi posti. Poi, ci sono i cantanti nati o transitati da Amici di Maria De Filippi: la seconda classificata della 18esima edizione Giordana Angi e Riccardo ‘Riki’ Marcuzzo. Non ci sarà invece Irama, probabilmente ... Leggi la notizia su cronacasocial

