Calendario Pallamano 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di martedì 31 dicembre 2019) Si sta per aprire un nuovo anno denso di eventi sportivi anche nel mondo della Pallamano, che vivrà i suoi appuntamenti principali proprio all’inizio del nuovo decennio, partendo dagli Europei maschili di Austria, Svezia e Norvegia, nella prima rassegna a 24 squadre, che si svolgerà dal 9 al 26 gennaio. In campo nei primissimi giorni anche l’Italia, che tra il 10 ed il 12 gennaio affronterà Romania, Kosovo e Georgia a Benevento, nell’ambito delle pre qualificazioni ai Mondiali 2021, mentre la Selezione femminile è nel pieno del girone valido per un pass agli Europei 2020, e se la vedrà con Lituania (23 e 28 o 29 marzo), Montenegro (27 o 28 maggio) e Ungheria (il 31 maggio). A fine anno sarà dunque la volta degli Europei femminili, in programma dal 3 al 20 dicembre in Danimarca e Norvegia. Per quanto riguarda i club, la Coppa Italia aprirà l’anno dal 21 al 23 ... Leggi la notizia su oasport

