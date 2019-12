Nessuna revisione al reddito di cittadinanza e Quota 100

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Modifiche aldie a100 in arrivo? Fonti di palazzo Chigi assicurano di no: “Dopo l’approvazione della manovra, nonè all’ordine del giorno alcunané di100 nè deldi”, fanno sapere, dopo che sugli organi di stampa è stata pubblicata la notizia di unain vista delle misure volute dal governo Lega-M5s.Il premier, da canto suo, nella conferenza stampa di fine anno si era detto orgoglioso deldi, precisando, però, che il sistema ”è molto efficace per contrastare la povertà assoluta, ma dobbiamo migliorare la prospettiva occupazionale”. E, per la Stampa, il presidente del Consiglio sarebbe pronto alle modifiche, nonostante la resistenza dei 5 stelle. Da Palazzo Chigi, però, garantiscono che la questione non ...

