In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Dicembre | Anche a novembre | secondo i dati

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Impar condicio. Il leghista imperversa in tv Sempre più Salvini in talk e tg: padroneIl pluralismo nell’èra della personalizzazione ossessiva della politica non può limitarsi a fotografare riguardare l’equilibrio tra le forze politiche. Che non esistono quasi più, distrutte dalla disintermediazione dei nuovi media e dal direttismo dei leader. Se le regole del pluralismo oggi vanno piuttosto tarate sul protagonismo dei singoli più che sui soggetti collettivi, come sembrerebbe … di Giandomenico Crapis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bei tempi. “Adesso è assolutamente necessario che il Parlamento approvi una legge che interrompa il decorso della prescrizione almeno dopo la sentenza di primo grado,se sarebbe meglio che ciò avvenisse dopo il rinvio a giudizio” (Armando Spataro, allora procuratore capo a Torino, Repubblica, 14.2.2016). ...

