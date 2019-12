Mara Venier riceve una proposta da Alberto Matano | “Quando mi sposerò…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 29 dicembre 2019)a Domenica Inunada: “Dovrai essere la mia testimone Durante l’ultima puntata dell’anno di Domenica In,ha fatto una spiazzante. Paolo Fox, infatti, riguardo il segno del giornalista, la Vergine, ha dichiaro che il 2020 sarà un anno importante dal punto di vista sentimentale, soprattutto con i Toro. A questo punto peròha affermato: “Toro è un grande amore del passato. Sagittario?” L’astrologo ha risposto dicendo che sono un’ottima combinazione e che questo addirittura potrebbe essere l’anno buono per convolare a nozze. Quest’ultima affermazione ha scatenato le insistenze disu un possibile matrimonio in vista edquindi, ha colto l’occasione per farle una: “Quando accadrà dovrai essere lì e sarai la mia ...

