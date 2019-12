Pjanic sul tema razzismo | «Faccio di tutto per combatterlo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019)parla del: «diper, lavoro con l’Unicef per aiutare gli altri, è qualcosa che ho dentro» Miralem, centrocampista della Juve, ha parlato durante il Globe Soccer di Dubai suldel, molto attuale nel calcio odierno. Ecco le parole del bosniaco: «diper, sostengo ogni sforzo dei colleghi e quel che accade negli stadi è inaccettabile. Io vengo dalla Bosnia, un paese che ha sofferto, la mia famiglia è fuggita in Lussemburgo che non smetteremo mai di ringraziare. Ora lavoro con Unicef per aiutare gli altri, è qualcosa che ho dentro». Leggi su Calcionews24.com

