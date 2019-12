Morta la giornalista Marta Naddei | coinvolta in un incidente a 33 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Non ce l’ha fatta laall’età di 33nella giornata del 28 dicembre a seguito delle ferite riportate in unstradale. La donna era rimastacon il suo scooter in un sinistro avvenuto intorno alle 3:30 di notte lungo via Manzoni a Salerno e subito le sue condizioni erano apparse molto gravi.non è mai più ripresa dopo essere stata trasportata presso l’ospedale Ruggi D’Aragona e San Giovdi Dio, spirando poche ore dopo il ricovero. Al momento sono ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell’laSecondo le prima ricostruzioni, lasarebbe caduta dal suo scooter sbattendo violentemente la testa sul marciapiede e perdendo conoscenza. Malgrado il tempestivo trasporto in ospedale però, per la donna non c’è stato nulla da ...

