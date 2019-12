Meningite | bimbo di 3 anni ricoverato a Firenze | profilassi per i compagni di asilo

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Secondo quanto ricostruito, il bambino è stato portato dai genitori ieri sera all'Ospedale Versilia a seguito di malesseri. Poi, dopo prime valutazioni dei medici, è stato trasferito all'ospedale pediatrico Meyer.

