41enne ubriaco fradicio chiama la Polizia e minaccia | “O portatemi un paco di patatine o

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una folleta è arrivata alladi North Battleford nella regione di Saskatchewan in Canada. Un uomo di 41 anni,, hato il 911 e hato ladicendo che se non avessero provveduto a portagli a casa un pacco di sigarette e delleavrebbe ucciso qualcuno. Il 911 è il numero dellasia in Canada che negli Stati Uniti d’America. Gli operatori del centralino dellahanno ricevuto lata dell’uomo alle tre di notte. Laha cercato di calmare l’uomo spiegando quali fossero i compiti delle forze dell’ordine. L’uomo sembrava si fosse convinto e ha riattaccato. Ma solo dopo pochi minuti l’uomo ha rito al 911 chiedendo di aggiungere “all’ordinazione precedentemente fatta” anche una bottiglia di vodka. Subito dopo la seconda telefonata una pattuglia disi è recata a casa ...

wam_the : Avellino, daspo per un parcheggiatore abusivo. Allontanato 41enne ubriaco in piazza -