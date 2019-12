In arrivo freddo | neve e vento al centro sud

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ine venti burrasca alsud. Previste anche nevicate fino a bassa quota sulle regioni adriatiche centrali e nell'Italia meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, sabato 28 dicembre, nevicate su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, in estensione dal pomeriggio alla Sicilia settentrionale, con quotaal di sopra dei 300-500 metri. Dal mattino di domani si prevedono inoltre venti forti o di burrasca nord-orientali su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza della ...

