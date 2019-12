Il Napoli è su Pereira | la conferma arriva dal Portogallo

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019), secondo “A Bola”, sarebbe stato richiesto espressamente dal tecnico Gattuso. “nel mirino del”. Titola così questa mattina il quotidiano portoghese A Bola, col centrocampista che sarebbe una espressa richiesta del tecnico Gattuso. Il problema, in questo caso, è legato alla valutazione del cartellino del giocatore: il Porto, per privarsi di una delle sue stelle, non accetterà cifre inferiori ai 40 milioni di euro. Staremo a vedere, il mercato di gennaio “apre” tra 5 giorni. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Dalla Francia – Premier League, Ancelotti ha chiesto un azzurro: lo vuole già a gennaio! Serie A, nuovo esonero: decisione comunicata al tecnico. È caccia al sostituto! Fabián Ruiz primo obiettivo del Real Madrid che accelera per averlo a giugno Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a ...

sscalcionapoli1 : Colomba a CN24 su Danilo Pereira: “E’ una diga davanti alla difesa, ma non un regista alla Jorginho: può starci nel… - sportli26181512 : Calciomercato - Danilo Pereira, spunta la prima offerta da parte del Napoli!: Il Napoli ha bisogno di intervenire s… - sscalcionapoli1 : Napoli-Danilo Pereira, CorSport: il calciatore vorrebbe ritornare in Italia, c’è una clausola da 40 milioni… -