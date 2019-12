FTL | Faster Than Light è disponibile gratuitamente su Epic Games Store

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un'altra esperienza sviluppata da Subsetè diventata gratuita sucome parte della promozione dei 12 giorni di giochi gratuiti. Si tratta di FTL:, che è ora. Questa è l'Advanced Edition del gioco, con navi aggiuntive, nuove specie, nuovo equipaggiamento e altre funzionalità.Il popolare titolo di strategia roguelike permette ai giocatori di viaggiare su una nave con moltissime sezioni dedicate a varie funzioni come motori, armi, scudi e ossigeno. Poiché anche le navi nemiche trasportano queste stanze, in combattimento si potrà mirare a una delle sezioni per eliminare funzioni specifiche e vincere battaglie. Ma dovrete fare attenzione, perché il nemico farà lo stesso.Entrambe le versioni Windows e macOS di FTL vengono offertesu, ma manca l'edizione Linux - che è attualmentesu ...

