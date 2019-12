Fb ricorre contro CasaPound | Non usino i nostri servizi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Gabriele Laganà Il reclamo di Facebook riguarda l'ordinanza del Tribunale di Roma che il 12 dicembre ha ordinato al social la riattivazione immediata degli account diFacebook non si arrende e decide di continuare la "guerra". Il social network ha presentato un reclamol'ordinanza del Tribunale di Roma che il 12 dicembre scorso aveva stabilito che Facebook dovesse riattivare gli account del movimento di destra. "Ci sono prove concrete chesia stata impegnata in odio organizzato e che abbia ripetutamente violato le nostre regole. Per questo motivo abbiamo presentato reclamo", ha dichiarato un portavoce di Facebook che ha aggiunto come l’azienda di Menlo Park non vuole che la piattaforma sia usata per diffondere messaggi di violenza e di intolleranza. ''Per questo - continua - motivo abbiamo una policy sulle persone e sulle ...

