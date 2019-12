Biglietti in prevendita per i concerti di Biagio Antonacci nel 2020

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sono inper idinel, quelli che organizzerà a supporto di Chiaramente Visibili Dallo Spazio, nuovo album che ha rilasciato il 29 novembre scorso e dal quale ha già estratto il singolo Ci Siamo Capiti Male. IdinelSi tratta di un progetto molto speciale cheha annunciato sui suoi canali social e che partirà a cominciare dal 29 novembre al Teatro Carcano di Milano. Isono ina cominciare dal 3 gennaio, su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La consegna sarà garantita secondo le modalità abituali, quindi con consegna attraverso il corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d'identità valido. In caso di ritiro da ...

OptiMagazine : Biglietti in prevendita per i concerti di @BiagioAntonacci nel 2020 - AleeeImp : @LifeisJK Raga secondo voi si ha qualche speranza di prendere i biglietti non in prevendita? Se no, come si accede alle prevendite? - doralisadurso : RT @oooh_events: i biglietti per Flowing Gospel Collective all'Alcazar il 25 dicembre sono in prevendita su @oooh_events -