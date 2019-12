You 2 | un nuovo ‘amore’ per lo stalker Joe

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 26 dicembre 2019) You A un anno esatto dal suo debutto, è disponibile da oggi la seconda stagione di You, che questa volta – a differenza della precedente – è stata distribuita in esclusiva da Netflix, senza passare dall’emittente statunitense Lifetime. La prima stagione era un adattamento del romanzo Tu di Caroline Kepnes mentre per la seconda gli intrecci narrati si baseranno su Hidden Bodies, prosieguo dell’opera della stessa autrice pubblicato due anni più tardi. Protagonista indiscusso sarà nuovamente l’imprevedibile e misteriosoJoe Goldberg, che si trasferirà dalla sua amata New York a Los Angeles, dove l’uomo avrà più di qualche difficoltà ad ambientarsi, oltre a dover fare i conti con il ritorno dell’ex fidanzata Candace. “E’ difficile ripartire da zero, quando pensi solo al passato. Ma questo sono unio” esordisce Penn Badgley (che ...

