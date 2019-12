Mara Venier | la pace dopo il brutto spavento | “Non ti lascio più”

(Di giovedì 26 dicembre 2019)dà il bentornato all’amato Nicola Carraro, ricoverato per due settimane in ospedalela tempesta, anche persembra sia tornato il sereno. Oltre ai vari impegni televisivi, tra Domenica In e il nuovo show La Porta dei Sogni (nelle ultime ore spostato dal venerdì al sabato sera), la conduttrice veneta ha dovuto aver a che fare con altre preoccupazioni, riguardanti il marito Nicola Carraro. Il produttore cinematografico è stato falcidiato da una congestione polmonare che lo ha obbligato a lasciare casa per alcuni giorni, proprio per ricevere tutte le cure del caso. Sono stati giorni in cuie le altre persone care sono rimaste col fiato sospeso, come capita sempre laddove ci sia in ballo la salute. Ma le preoccupazioni non l’hanno esonerata dagli impegni in tivù, infatti in questi giorni è stata particolarmente indaffarata. Col fiato in ...

Leggi la notizia su kontrokultura

