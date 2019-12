Fedez con le stesse mutande della Leotta E il web si scatena | Anche lì

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Anna Rossi I fan hanno scrutato minuziosamente la foto pubblicata dasui social. E quello che ne è uscito è veramente surreale Qualunque cosa faccia,è da sempre e "per sempre" sulla bocca di tutti. Che siano fan, leoni da tastiera o timidi seguaci, il rapper milanese catalizza l'attenzione. Vuoi per un po' di "invidia", vuoi per diversità di pensiero, quello che è certo è che i profili social del marito di Chiara Ferragni sono da sempre presi d'assalto da commenti. Spessocattivi e fuori luogo. Ma questo è, e il rapper ha imparato a farci l'abitudine, purtroppo. Così, in questi giorni di festa, i Ferragnez sono partiti per un resort di lusso in montagna. E tra cene, passeggiate e discese sulla neve, i due piccioncini si sono ritagliatidel tempo per un percorso benessere. E proprio qui i fan sono stati attirati da qualcosa. Il rapper, infatti, ha ...

Addicted_ToZayn : @Fedez Buon Natale, un bacio a Leo. Dalla Sicilia con amore ???? - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez Leone e il primo incontro con Babbo Natale: la sua reazione non è quella che si aspettavano… - leggoit : Chiara Ferragni e Fedez, Leone e il primo incontro con Babbo Natale: la sua reazione non è quella che si aspettavano -