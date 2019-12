Fabrizio Corona riabbraccia Carlos Maria per Natale

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 26 dicembre 2019)particolare per: l'ex re dei paparazzi per le festività natalizie ha ottenuto il permesso di andare a visitare il figlioe la moglie Nina Moric.ha condiviso lo scatto su Instagram: "Regalo mio più grande".La foto è stata corredata da una valanga di commenti a sostegno del fotografo e inviti a stare vicino al ragazzo. Successivamenteha pubblicato sul social un altro post in maiuscolo, che nella netiquette equivale a gridare: “Non esistevano i social,gli influencer,i famosi della rete sconosciuti al pubblico vero – ha ammonito- esisteva l’immagine,il carisma,il non passare inosservati,il talento,e le idee.solo così arrivavi in televisione e sulle copertine dei veri settimanali e giornali di moda.addirittura i quotidiani.erano altri tempi,migliori. ma torneranno presto. @nina moric @atenagency @adalet official” Foto: account ...

notizieit : Fabrizio Corona, il Natale con Carlos: la foto dell’abbraccio è virale - Notiziedi_it : Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos: le foto e il commento di Nina Moric - blogtivvu : Fabrizio Corona, Natale con il figlio Carlos: “Regalo mio più grande” -