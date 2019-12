Calciomercato Sampdoria | vertice Ferrero-Ranieri | nome importante per l’attacco | proposte

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019)– Quagliarella e compagni hanno bisogno di dare una svolta alla propria stagione. Un girone d’andata deludente, culmine di un mercato estivo non all’altezza nonostante una sceltaper la panchina. E a pagare è stato proprio Di Francesco, a cui è successo Claudio. Qualche risultato positivo per l’ex tecnico della Roma, ma la classifica per i blucerchiati rimane preoccupante. A questo, si aggiunge un ambiente ormai spaccato con il presidente. Ma proprio il numero uno dei liguri, nella giornata di domani, incontrerà l’allenatore e la dirigenza per undi mercato. Si cercano rinforzi soprattutto in attacco, con Petagna considerato la prima scelta: per questo, è stato proposto alla Spal uno scambio alla pari con Caprari più il prestito di Leris. In alternativa piace anche Barrow ...

