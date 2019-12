Assalto al Ponente | caos in A10 tra Genova e Arenzano Barriere antirumore

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Complice anche un cantiere che riduce le corsie da tre a una soltanto all'altezza di Pegli, il traffico è andato in tilt

