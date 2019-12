(Di mercoledì 25 dicembre 2019)la svedese Greta Thunberg ha deciso per la prima volta di non andare a scuola, ad agosto 2018, il friulano Aran Cosentino aveva 14 anni e lottava già da due per difendere il ‘suo’ torrente sulle Alpi. Pochi mesi prima, il presidente Sergio Mattarella aveva nominato ‘alfiere della Repubblica’ Giovanni Atzeni, un ragazzo di Sassari che dall’età di 11 anni ha piantato oltre 400 alberi con l’associazione Plant for the Planet, di cui l’altoatesina Ariane Benedikter è diventata ambasciatrice a 9 anni. E mentre c’è chi si adoperava ‘sul campo’,di tutta Italia, anno dopo anno, studenti giovanissimi si sono scoperti piccoli ingegneri, chimici, imprenditori, realizzandoinnovativi: il robot che ripulisce il mare dagli idrocarburi, laup che trasforma i fondi di caffè in fertilizzanti, la capsula idrosolubile di shampoo contro lo spreco della plastica. Sono ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

SanofiIT : Il futuro della sanità? Passa per la sostenibilità del SSN (31%). Ma tra le parole chiave ci sono la medicina perso… - fattoquotidiano : Sostenibilità e innovazione, quando i progetti nascono nelle scuole e diventano start-up: dal robot che pulisce il… - Italia_Digitale : Microsoft Italia e MIUR rinnovano il protocollo d'intesa per la scuola digitale e la sostenibilità -