L elettorale | Giorgetti | ‘referendum su maggioritario è strategico’

(Di martedì 24 dicembre 2019) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Il referendum sulè strategico, riguarda la possibilità per gli italiani di avere un governo stabile che governa per 5 anni anziché le liste bloccate, il ceto politico teleguidato dai partiti e i governi che si fanno e disfano Per questo spero sia la Corte a consentire che si esprima il popolo. Poi, magari, il popolo sceglierà il sistema dei partitini, quello in cui a governare sono i perdenti. La Corte costituzionale dovrà decidere se guardare al futuro o al passato, per questo la data del 16 gennaio è da cerchiare in rosso”. Lo dice il vicesegretario della Lega, Giancarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L'articolo L., ‘referendum suè strategico’ CalcioWeb.

