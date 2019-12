(Di martedì 24 dicembre 2019) Tragica Vigilia di Natale a Longare, in provincia di, dove un giovane di appena 21 anni èin seguito ad un terribileavvenuto alle prime ore del 24 dicembre. Il ragazzo si chiamava William Baudellini ed è finitocon la sua Volkswagen Golf all’altezza di via Ponte in località Costozza, terminando la sua corsa contro un muretto di cemento. I soccorritori non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare la morte del giovane.Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle Forze dell’Ordine giunte sul luogo dell’, l’mobile guidata da William Baudellini sarebbe finita contro un ponticello di cemento presso una stazione di servizio al civico 2 di via Ponte. A causa dell’elevata velocità, l’impatto è stato talmente violento da scaraventare il ragazzo ...

Leggi la notizia su notizie

mante : Un semplice tragico incidente stradale a Roma trasformato dai media cannibali in una fiera di foto e pettegolezzi. - emergenzavvf : Intervento dei #vigilidelfuoco questa mattina per spegnere l’#incendio di due mezzi coinvolti in un incidente strad… - notizieit : #Incidente stradale a #Vicenza, auto finisce fuori strada: morto 21enne -