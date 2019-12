Il Premier Conte a Taranto | Il riscatto ci sarà

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sono stati centinaia i giovani che per la vigilia di Natale hanno scelto di scendere in piazza a Vibo Valenzia per dire no alla mafia nell’ambito della manifestazione promossa dall'associazione Libera dopo la maxi operazione che ha assestato un duro colpo ai clan di ‘ndrangheta della zona, svelando la zona grigia dei presunti collegamenti con professionisti, politici e imprenditori. 'Ndrangheta, Di Maio ringrazia Gratteri e rimbrotta la deputata Pd che ha parlato di 'inchiesta show' Luigi Di Maio prende posizione contro le critiche mosse a Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro e capo della Dda Il corteo ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza all’Arma: sotto il comando provinciale dei carabinieri la folla ha ringraziato i militari che hanno messo a segno il blitz - 334 arresti e 416 indagati - ...

