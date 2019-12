Il paradiso delle signore | Roberto Farnesi | “Guarnieri non crede che…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 24 dicembre 2019) Anticipazioni Il: “Umberto Guarnieri nonal Natale” Nella soap di Rai 1 Ilimpersona Umberto Guarnieri uomo cinico e freddo che non esita a mettere al primo posto il potere ed i soldi. In un’intervista al settimanale TeleSette l’attore toscano ha svelato qualche anticipazione sulla soap, rivelando come il suo personaggio si prepara a festeggiare il Natale: “Guarnieri non è un uomo buono e generoso, è un uomo d’affari, un cinico ed al Natale non ci”. Attualmente, per viafestività natalizie, Ilnon è in onda ma ritorna, sempre su Rai 1, lunedì 30 dicembre alle 15:35 circa. Non resta quindi che attendere per vedere cosa succederà a tutti i protagonisti della soap, alla famiglia Guarnieri e soprattutto come si evolverà il ...

