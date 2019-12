Harry e Meghan | la cartolina con gli auguri di Natale con il piccolo Archie in primo

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Buone Felice Anno Nuovo dalla nostra famiglia alla vostra“. È questo il messaggio diche il principee la moglieMarkle hanno inviato a familiari, amici e colleghi con una foto, in bianco e nero, in cui campeggia “baby“, il figliogenito della coppia di sette mesi che gattona verso l’obiettivo, con i genitori sorridenti sullo sfondo ai lati di un albero di. A far discutere, non è l’ennesimo strappo al protocollo della coppia bensì il fatto che l’invio della lorodiè stato proprio pochi minuti dopo la diffusione di un’immagine della regina Elisabetta II durante il suo tradizionale discorso natalizio: sulla scrivania della sovrana si vedono diverse fotografie di membri della famiglia reale incorniciate e spicca l’assenza di tra queste di. Il Duca e la ...

