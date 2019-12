(Di martedì 24 dicembre 2019) Ci vorrà tempo per metabolizzare la sconfitta, per guardarela medaglia d’argentoe apprezzarla con giusto dovere dopo aver dimostrato l’impossibile sotto l’acqua dello Yorkshire, la stessa che ha incoronato come campione del mondo Mads Pedersen davanti all’azzurro. Quando sembrava ormai fatta, il sogno di vedere un italiano sul gradino più alto del podio, in maglia iridata, si è infranto in una volata finale che ilo si ricorderà per il resto della sua carriera. Ma più di così non si poteva fare, non si poteva pretendere dal capitano della Nazionale Italiana guidata dal CT Davide Cassani nella rassegna britannica. Una squadra unita dall’inizio alla fine, favorita su tutte, che chilometro dopo chilometro ha fatto fuori una Nazionale dietro l’altra per poi giocarsi ilin maggioranza cone Gianni ...

Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Ciclismo, il grande rimpianto di Matteo Trentin. Quel secondo posto mondiale difficile da dimenticare - FCocciolo : Per il ciclismo italiano, sicuramente, insieme al Fiandre di Bettiol, la più grande impresa del 2019 - GareSportive : I dorsali per uso sportivo sono realizzati in Tyvek e si prestano particolarmente a gare di Ciclismo e Mountain Bik… -