Teatro ‘Carlo Gesualdo’ | a Santo Stefano si ride con Vincenzo Salemme

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Imperdibile appuntamento al“Carlo Gesualdo” di Avellino con la pungente comicità di. L’appuntamento è per giovedì 26 dicembre alle 18.00 e venerdì 27 dicembre alle 21.00. “Con tutto il cuore” è il titolo della nuova esilarante commedia dell’instancabile e poliedrico attore napoletano e della sua affiatata e bizzarra compagnia. Al centro della vicenda c’è il mite insegnante di lettere antiche Ottavio Camaldoli, che subisce un trapianto di cuore, senza sapere che l’organo proviene da un feroce delinquente, morto ucciso, il quale ha espresso, come ultima volontà, quella di essere vendicato da colui che riceverà in dono il suo cuore. Una situazione davvero insostenibile per un uomo che già subisce le angherie di una ex moglie e del suo nuovo compagno ed è troppo remissivo con la figlia ventenne che vive ...

