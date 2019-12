Rapina con omicidio in una sala giochi nel veronese Si cerca un colpevole

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ucciso per tremila euro: durante la notte del 22 dicembre un uomo di 60 anni è stato ucciso nel suo locale a Legnago, nel, durante una. L’uomo originario della provincia di Brescia, viveva da anni a Legnago, un comune italiano nella bassadi circa 25 mila abitanti. È morto poco dopo il trasporto in ospedale. La dinamica dell’aggressione Ad aggredirlo sarebbe stato un individuo con il volto coperto, la cui identità è tuttora ignota, che era riuscito a farsi aprire la porta del retro del locale. Dopo essere entrato ha aggredito il proprietario con un bastone o una spranga, provocandogli un grave trauma cranico che ha finito per ucciderlo. Si è poi dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce, ma soltanto dopo aver rubato circa tremila euro dal locale. Il corpo del proprietario è stato trovato in una pozza di sangue dalla sua socia ...

